Ferreira (Ue): stralcio di 40 mld dai fondi per la coesione a favore del caro-bollette di imprese e famiglie

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue propone di utilizzare 40 mld di euro dai fondi di coesione per aiutare cittadini e pmi ad affrontare il caro-energia. Lo annuncia la commissaria per la coesione Ferreira, affermando "Non potevamo ignorare tutte le difficoltà che attraversano famiglie e pmi con i prezzi energetici attuali". Si apre quindi la possibilità per i governi di impiegare i fondi non impegnati dalla programmazione 2014-2020 e riprogrammarli per sostenere aziende e famiglie in difficoltà con le bollette. - (PRIMAPRESS)