Eurogruppo: riunione dei paesi membri sulle prospettive politiche della zona euro durante la pandemia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Iniziato questa mattina, in collegamento video, la riunione dell’Eurogruppo che procederà ad uno scambio di opinioni sugli sviluppi macroeconomici e sulle prospettive politiche nella zona euro. La discussione si baserà sulle previsioni d'inverno della Commissione e sulle ultime informazioni riguardanti gli sviluppi della situazione sanitaria presentate da Michael Ryan, direttore esecutivo responsabile del programma dell'OMS per le emergenze sanitarie, e da Bruce Aylward, consigliere principale responsabile della missione congiunta OMS-Cina sulla COVID-19. Tra i temi trattati anche il ruolo internazionale dell’euro. La discussione dei ministri, infatti, fa seguito agli orientamenti definiti dal Vertice euro del dicembre 2020 e alla pubblicazione della comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2021 scorso circa "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza". Il ruolo internazionale dell'euro è uno degli elementi dell'autonomia strategica aperta dell'Europa. L'Eurogruppo ha esaminato la questione più volte negli ultimi anni, da quando il Vertice euro del dicembre 2018 ha invitato a portare avanti i lavori ma in questa fase storica caratterizzata dalla pandemia, assume un ruolo prioritario una politica di rafforzamento dell’euro. - (PRIMAPRESS)