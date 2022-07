Eurogruppo: domani si approva l'adozione dell'Euro in Croazia a partire dal 1° gennaio 2023

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si terrà oggi e domani 12 luglio il meeting dell'Eurogruppo a partire dalle 14,45 con l'introduzione del presidente Pashal Donohoe. Gli argomenti sul tavolo sono le politiche macro-economiche per il meccanismo di stabilità dell'Unione europea, la politica fiscale di orientamento nel 2023, il potenziamento della moneta digitale e l'allargamento della monetaeuropea alla Croazia. La giornata di domani 12 luglio, invece, sarà incentrata sull'analisi degli impatti finanziari determinati dalle misure contro la Russia, l'implementazione dei piani del Pnrr, il via libera dal 1° gennaio 2023 della circolazione dell'euro in Croazia ed infine la preparazione del G20 dei ministri della Finanza e del Governatore della Banca Centrale. - (PRIMAPRESS)