Esplosione Vrbetice: la condanna dell’UE alla Russia che ha violato la sovranità della Repubblica Ceca

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione europea ha diffuso una nota in cui "condanna fermamente le attività illegali sul territorio della Repubblica ceca che hanno causato le esplosioni nel deposito di munizioni di Vrbětice nel 2014. Hanno provocato la morte di due cittadini cechi, una grave minaccia per la popolazione civile e immensi danni materiali. L'UE prende molto sul serio le conclusioni delle autorità ceche, sulla base di indagini approfondite, secondo cui gli ufficiali dell'intelligence militare russa GRU hanno perpetrato queste azioni.L'Unione europea è profondamente preoccupata per qualsiasi grave violazione del diritto internazionale e della sovranità della Repubblica ceca, nonché per qualsiasi azione di questo tipo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro dell'UE. La Russia deve desistere da attività che minacciano la sicurezza e la stabilità in Europa e sono in contrasto con gli obblighi internazionali della Russia. L'Unione europea esprime piena solidarietà alla Repubblica ceca, sostiene le azioni intraprese finora dalle sue autorità ed è pronta a sostenere i suoi ulteriori sforzi per assicurare i responsabili alla giustizia. L'UE condanna la reazione sproporzionata e le conseguenti minacce della Federazione russa nei confronti della Repubblica ceca. Le azioni dirompenti dei servizi di intelligence russi contro gli interessi e la sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri continueranno ad essere affrontate con la più ferma determinazione, anche a livello dell'Unione europea, se del caso". - (PRIMAPRESS)