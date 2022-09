Energia : Ue verso ipotesi tetto prezzo energia elettrica. Il 27 settembre si discute con i ministri dell’Energia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione Europea sta valutando se fissare un tetto al prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti diverse dal gas per ricavarne risorse con cui am- mortizzare i costi delle bollette. La Commisione Ue vorrebbe presentare questa proposta alla riunione dei ministri dell'Energia del 27 settembre. Le risorse provenienti dalla differenza fra il cosiddetto cap price e il prezzo finale dell'energia elettrica verrebbe gestito dalle autorità nazionali per dare sussidi ai consumatori per fare fronte al caro bollette. - (PRIMAPRESS)