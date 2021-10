Energia: il Consiglio Europeo spinge sulla BCE per investimenti nel medio termine per evitare il caro bolletta

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - la prima giornata del Consiglio Europeo è riuscita ad affrontare i temi sul tavolo nonostante il dibattito serrato con la Polonia sullo stato di diritto. Sul Covid, il Consiglio ha sottolineato quanto le campagne di vaccinazione in Europa hanno portato a progressi significativi nella lotta contro il COVID-19. Tuttavia, la situazione in alcuni Stati membri rimane molto grave. Al fine di aumentare ulteriormente i tassi di vaccinazione in tutta l'Unione, occorre intensificare gli sforzi per superare l'esitazione vaccinale, anche affrontando la disinformazione, in particolare sulle piattaforme dei social media. È necessario rimanere vigili riguardo all'emergere e alla diffusione di possibili nuove varianti. Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, il Consiglio europeo chiede un ulteriore coordinamento per facilitare la libera circolazione all'interno e gli spostamenti all'interno dell'UE e per una revisione delle due raccomandazioni del Consiglio. Incoraggia la Commissione ad accelerare i suoi lavori in materia di riconoscimento reciproco dei certificati con i paesi terzi. Per lo spinoso capitolo Energia, il Consiglio europeo, la cassetta degli attrezzi presentata nella comunicazione della Commissione sulla lotta all'aumento dei prezzi dell'energia, intende studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità, nonché il mercato EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente, la Commissione valuterà se determinati comportamenti commerciali richiedano ulteriori interventi normativi; gli Stati membri e la Commissione a utilizzare con urgenza il miglior uso degli strumenti per fornire un aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e per sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni degli Stati membri; la Commissione e il Consiglio a prendere rapidamente in considerazione misure a medio e lungo termine che contribuirebbero a fornire energia a un prezzo accessibile per famiglie e imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e il sostegno la transizione alla neutralità climatica, tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni degli Stati membri; e la Banca europea per gli investimenti per esaminare come accelerare gli investimenti nella transizione energetica, all'interno del suo attuale margine di capitale, al fine di ridurre i futuri rischi di interruzione e soddisfare le ambizioni di connettività globale dell'Europa. La riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021 porterà immediatamente avanti questi lavori. Il Consiglio europeo terrà sotto esame la situazione e vi ritornerà a dicembre. - (PRIMAPRESS)