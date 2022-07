Energia: il 20 luglio l’Ue presenta un piano per abbassare di 1 grado i termostati per ridurre i consumi di gas

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sarà presentata il prossimo 20 luglio la bozza del piano Ue, che manderà giù i termostati di un 1 grado. L'Ue si appresta a chiedere agli Stati membri di ridurre il consumo di gas invitando i governi a dare incentivi per questo obiettivo,attraverso i fondi del Repower e del Next Generation Ue. Lo prevede la bozza iniziale del Piano per la riduzione della domanda di gas che la Commissione presenterà il 20 luglio.Nella bozza si invitano gli Stati a dare incentivi alle aziende che tagliano la domanda.Obiettivo del Piano è ridurre di un terzo impatto dello stop a gas russo.Giù termostati di un grado nelle case,19 gradi in edifici pubblici. - (PRIMAPRESS)