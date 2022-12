Emissioni CO2: accordo Ue per riduzione effetto serra al 55%. Maggiori tasse per chi inquina

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione Europea ha raggiunto un accordo per intensificare il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) di CO2. Si tratta di un provvedimento che obbligherà i cittadini e le aziende europee a pagare di più per la CO2 che emettono.

La riforma fa parte del pacchetto faro dell'UE "Fit for 55", che mira ad aiutare e incoraggiare gli Stati membri a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e a diventare climaticamente neutri entro il 2050. e commerciali, con l'aggiunta di un nuovo fondo per l'energia sociale che dovrebbe attutire l'impatto della transizione energetica sui consumatori.