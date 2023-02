Emissioni C02: dal 2025 stop alle auto benzina e diesel. La decisione dell’Eurocamera con 340 voti

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Per auto diesel e benzina stop ci sarà lo stop dal 2035 in Europa. Il via libera definitivo dall'Eurocamera è arrivato con l'accordo raggiunto dall'Ue lo scorso novembre sullo stop ai veicoli inquinanti diesel e a benzina di nuova immatricorazione. L'Ok definitivo della Seduta Plenaria con 340 sì, 279 no, 21 astenuti. FdI, FI e Lega contrari. La nuova legislazione è parte del pacchetto Fit for 55 che stabilisce il percorso verso l'azzeramento di emissioni di C02 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035. - (PRIMAPRESS)