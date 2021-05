Emergenze umanitarie: il Consiglio europeo registra una contrazione degli impegni e il deficit di finanziamento

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Emergenza umanitaria sempre più diffusa e difficile da sostenere dal punto di vista economico. E' quanto emerso oggi dalle conclusioni del Consiglio europeo circa i lsvori su "L'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi". C'è una documentata preoccupazione per la portata senza precedenti dei bisogni umanitari, la contrazione dello spazio umanitario e il crescente deficit di finanziamento. Sottolinea pertanto l'importanza di porre il rispetto e il rispetto del diritto internazionale umanitario costantemente al centro dell'azione esterna dell'UE, nonché di garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture civili, sostenere e promuovere un'azione umanitaria basata su principi e salvaguardare lo spazio umanitario. Il Consiglio sottolinea l'urgente necessità di intensificare gli sforzi globali per aumentare in modo significativo la base di risorse per l'azione umanitaria, nonché l'importanza di fornire gli aiuti umanitari in modo più efficiente con le risorse disponibili. Le conclusioni del Consiglio sottolineano l'essenziale ruolo di coordinamento delle Nazioni Unite nella risposta alle crisi umanitarie e la necessità di intensificare il sostegno agli attori locali e nazionali, riconoscendo la loro conoscenza ed esperienza come soccorritori in prima linea che sono presenti prima, durante e dopo le emergenze. Per questo motivo, il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di organizzare un Forum umanitario europeo per promuovere un dibattito strategico di alto livello sulle questioni umanitarie e un dialogo costante con i suoi partner chiave del sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, la Croce Rossa internazionale e la Mezzaluna Rossa Movimento, società civile e altri donatori. Infine, il Consiglio afferma la necessità di un'attuazione e una messa in opera più coerenti ed efficaci dell'approccio del nesso umanitario-sviluppo-pace. Sottolinea che i diversi attori coinvolti devono lavorare in modo coordinato, nel pieno rispetto dei principi umanitari nella fornitura di assistenza umanitaria e nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e obiettivi. - (PRIMAPRESS)