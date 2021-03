Digitalizzazione fiscale e crisi Covid-19: oggi videoconferenza ministri Economia UE

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - È in programma oggi 16 marzo, la videoconferenza deI ministri che procederanno a uno scambio di opinioni sullo stato dei lavori e sulla via da seguire per quanto riguarda le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione. La discussione si svolgerà nel contesto dei negoziati in corso nel formato OCSE/G20. I ministri faranno anche il punto sulla situazione economica e sulle prospettive economiche in Europa alla luce della crisi COVID-19. La Commissione europea presenterà la comunicazione dal titolo "A un anno dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio". I ministri saranno invitati a procedere a uno scambio di opinioni, tenendo conto della situazione economica in atto. La presidenza fornirà una panoramica dello stato dei lavori relativi all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. I ministri discuteranno delle priorità dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. - (PRIMAPRESS)