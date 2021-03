Difesa Ue: approvato il Fondo Europeo per la Pace (EPF). Verrà finanziato dagli stati membri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Non è ancora stato raggiunto l’obiettivo da tempo discusso di un esercito europeo ma intanto l’UE si è dotata di un nuovo strumento finanziario che coprirà tutte le sue azioni esterne che hanno implicazioni militari o di difesa nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il Consiglio Europeo ha adottato oggi una decisione che istituisce il Fondo europeo per la pace (EPF), un fondo fuori bilancio del valore di circa 5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, da finanziare attraverso i contributi degli Stati membri dell’UE. Questo nuovo strumento sarà attivo già da oggi 22 marzo 2021.

L'obiettivo finale dell'EPF è rafforzare la capacità dell'UE di prevenire i conflitti, preservare la pace e rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionali. Lo farà consentendo all'UE di aiutare meglio i paesi partner, sostenendo le loro operazioni di mantenimento della pace o contribuendo ad aumentare la capacità delle loro forze armate di garantire la pace e la sicurezza sul loro territorio nazionale, nonché attraverso azioni più ampie di un natura militare / di difesa a sostegno degli obiettivi della PESC.

"Una pace duratura può essere costruita solo investendo nella stabilità e sicurezza internazionale. L'UE ha la volontà e, da oggi, i giusti strumenti finanziari per farlo. Il Fondo europeo per la pace ci consentirà di sostenere concretamente i nostri paesi partner nell'affrontare sfide alla sicurezza "ha dichiarato Augusto Santos Silva, Ministro degli Affari Esteri del Portogallo. Lo strumento consentirà all'UE, per la prima volta, di integrare le attività delle sue missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nei paesi ospitanti con misure di assistenza. Queste misure possono comprendere la fornitura di attrezzature, infrastrutture o assistenza militari e di difesa, su richiesta di paesi terzi o organizzazioni regionali o internazionali. Le misure di assistenza saranno inserite in una strategia politica chiara e coerente e saranno accompagnate da valutazioni approfondite dei rischi e da solide salvaguardie. Il nuovo strumento fa parte dell'approccio globale dell'UE al finanziamento dell'azione esterna, che mira a dare forma a una politica di sicurezza dell'UE coerente, globale e coerente e creare sinergie con altre politiche e strumenti, come lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale ( NDICI-Global Europe), compresa la dimensione del rafforzamento delle capacità per la sicurezza e lo sviluppo. Dal 2004, il coinvolgimento dell'UE nelle missioni e operazioni militari PSDC è stato finanziato attraverso il meccanismo ATHENA. Questo sarà sostituito dall'EPF, che aumenterà la portata dei costi comuni, consentendo così una diffusione più rapida e una maggiore flessibilità e prevedibilità. La parte operativa dell'EPF rimarrà incorporata nel Consiglio. Fino ad ora il sostegno dell'UE poteva essere fornito solo alle operazioni di sostegno alla pace guidate dall'Africa, ovvero operazioni guidate dall'Unione africana o da organizzazioni regionali africane. Ciò è stato ottenuto attraverso l'African Peace Facility (AFP). L'EPF supererà questa lacuna e amplierà l'ambito geografico dell'intervento dell'UE, poiché l'UE sarà ora in grado di contribuire al finanziamento di operazioni di sostegno militare alla pace e misure di assistenza per i nostri partner in qualsiasi parte del mondo. - (PRIMAPRESS)