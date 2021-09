Difesa Mediterraneo: il contrammiraglio Stefano Turchetto prenderà il comando dell'Eunavfor Med Irini

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio UE ha nominato il contrammiraglio Stefano Turchetto comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI). Prenderà il comando dal contrammiraglio Fabio Agostini il 1° ottobre 2021. Il Contrammiraglio Turchetto ha più di 35 anni di esperienza nella Marina Militare Italiana ed è attualmente Comandante della Prima Divisione Navale. Durante il suo attuale incarico è stato per quattro diverse volte Comandante Tattico dell'Operazione Mare Sicuro, operante nel Mediterraneo Centrale. In precedenza, era stato Comandante della Forza dell'EUNAVFOR Operazione SOPHIA da settembre 2018 a giugno 2019. EUNAVFOR MED IRINI è stata lanciata il 31 marzo 2020, poco dopo la Conferenza di Berlino sulla Libia del gennaio 2020, come contributo concreto da parte dell'UE al processo avviato dalla comunità internazionale per sostenere il ritorno alla pace e alla stabilità in Libia . Il suo mandato attuale dura fino al 31 marzo 2023. - (PRIMAPRESS)