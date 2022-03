Difesa Europa: niente esercito comune ma un'unità di 5mila soldati con la "Bussola Strategica"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "In un momento in cui la guerra torna in Europa",il Consiglio Ue ha approvato il piano strategico di difesa Ue fino al 2030, la cosiddetta "Bussola strategica",che prevede una capacità di intervento rapido di 5mila unità. Lo annuncia l'Alto rappresentante Ue per la politica Estera, Borrell. "Non vogliamo creare un esercito europeo, ogni Stato manterrà il proprio ma dobbiamo coordinare meglio la nostra spesa per essere capaci di reagire", afferma. "Tutti gli stati membri sono con l'Ucraina: altri 500mln per acquisto armi" - (PRIMAPRESS)