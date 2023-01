Davos, von der Leyen annuncia il nuovo Piano Industriale Green dell’Unione Europea

(PRIMAPRESS) - DAVOS - Al Forum di Davos la presidente della Commissione Ue von der Leyen annuncia il nuovo Piano industriale Green dell' Unione europea. "E' il nostro piano per rendere l'Europa la patria della tecnologia pulita e dell'innovazione industriale" per emissioni zero. "Gli aiuti di Stato sono una soluzione limitata", per sostenere la transizione alle tecnologie pulite occorrono più finanziamenti Ue."Per il medio termine prepareremo un Fondo di sovranità Ue". "Preoccupano gli incentivi Usa alle a- ziende. Lavoriamo con loro a soluzione". - (PRIMAPRESS)