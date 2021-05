Cybersecurity: il Consiglio europeo proroga le misure restrittive per una lista di hacker informatici

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Prorogate dal Consiglio europeo, fino al 18 maggio 2022 le misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'UE o i suoi Stati membri. Questo quadro consente all'UE di imporre misure restrittive mirate a persone o entità coinvolte in attacchi informatici che hanno un impatto significativo e costituiscono una minaccia esterna per l'UE o i suoi Stati membri. Misure restrittive possono essere imposte anche in risposta ad attacchi informatici contro Stati terzi o organizzazioni internazionali laddove tali misure siano ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Le sanzioni attualmente si applicano a otto persone e quattro entità e includono un congelamento dei beni e un divieto di viaggio. Inoltre, alle persone e alle entità dell'UE è vietato mettere fondi a disposizione di coloro che sono elencati. - (PRIMAPRESS)