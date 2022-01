Cyber attacco Ucraina: l’impegno dell’UE a difendere la sovranità del paese. Ma da chi?

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - È piuttosto difficile stabilire cosa stia veramente accadendo in Ucraina e quanto la Russia sia coinvolta (come ipotizza il Consiglio di Stato USA) anche negli attacchi informatici a sistemi governativi dei giorni scorsi non ancora rivendicati. Un'azione che fa pensare non al solito riscatto in bitcoin di hacker economici ma a qualcosa di più profondo tanto da spingere l'Unione europea ad esprimere una forte condanna all'attacco web.

"Questo attacco informatico contro i siti web del governo ucraino è inaccettabile. Tali azioni mirano a destabilizzare l'Ucraina e diffondere la disinformazione e potrebbero contribuire a un'ulteriore escalation della situazione già tesa. L'Ucraina ha reagito in modo rapido e deciso agli attacchi grazie alla sua maggiore resilienza informatica. L'Unione europea e i suoi Stati membri - si legge ancora nel messaggio Ue - sono in contatto con l'Ucraina e sono pronti a fornire ulteriore assistenza tecnica diretta all'Ucraina per porre rimedio a questo attacco e sostenere ulteriormente l'Ucraina contro qualsiasi azione destabilizzante, anche rafforzando ulteriormente la sua resilienza contro le minacce ibride e informatiche. Confermiamo il nostro inequivocabile sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti". - (PRIMAPRESS)