Crisi Mali: il Consiglio UE impone restrizioni a 5 funzionari del governo di transizione. Non potranno circolare sul territorio europeo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo ha deciso oggi di imporre misure restrittive a cinque persone ritenute responsabili di azioni che minano la transizione politica in Mali che versa in condizioni di difficoltà del suo popolo. Queste persone, che includono membri di spicco del governo di transizione maliano, sono responsabili di azioni che ostacolano e minano il completamento con successo della transizione politica del Mali. Le cinque persone designate sono soggette a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'UE, e a un congelamento dei beni. Inoltre, ai cittadini e alle imprese dell'UE è vietato mettere a loro disposizione fondi, direttamente o indirettamente. L'UE continua a sostenere il popolo del Sahel e riafferma il suo pieno impegno a rispettare rigorosamente lo Stato di diritto, i diritti umani e il diritto umanitario internazionale in Mali. - (PRIMAPRESS)