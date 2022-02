Crisi Caucaso: confronto sul partenariato orientale con Michel, Macron e i presidenti di Azerbaigian e Armenia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il Primo Ministro della Repubblica di Armenia Nikol Pashinyan si sono incontrati virtualmente il 4 febbraio 2022.

Il presidente Michel e il presidente Macron hanno riaffermato il loro pieno impegno a sostenere gli sforzi volti a ridurre le tensioni e creare fiducia nella regione.

Hanno fatto il punto sui progressi compiuti dopo le riunioni tenutesi a margine del vertice del partenariato orientale, in particolare i recenti rilasci di detenuti, gli sforzi congiunti in corso per la ricerca di persone scomparse, nonché l'imminente ripristino dei binari ferroviari.

I capi di Stato e di governo hanno convenuto che questo incontro ha offerto una preziosa opportunità per discutere un'ampia gamma di questioni.

L'UE e la Francia continuano a impegnarsi a collaborare con altri partner, compresa l'OSCE, per costruire un Caucaso meridionale prospero, sicuro e stabile.