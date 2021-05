Covid Pass Ue: con il si della Commissione Libe si prepara il testo da approvare in Eurocamera

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Primo ok del Parlamento europeo ai certificati Covid digitali Ue, che faciliteranno la libera circolazione in Europa in estate nonostante la pandemia. Con 52 sì, 23 no e 3 astenuti, la Commissione per le Libertà Civili (Libe) dell'Europarlamento ha infatti dato il via libera all'accordo negoziale fra le tre Istituzioni europee. Il testo è ora atteso alla plenaria dell'Eurocamera di giugno. - (PRIMAPRESS)