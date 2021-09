Covid: aggiornata la lista UE che revoca le restrizioni di viaggio. Si a Kuwait, Ruanda e Cile

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo allarga la lista dei paesi che possono entrare in Unione europea revocando le restizioni che erano state fissate nei mesi scorsi: in particolare, Cile, Kuwait e Ruanda sono stati aggiunti all'elenco, mentre la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Moldova sono state cancellate. I viaggi non essenziali verso l'UE da paesi o entità non elencati nell'allegato I sono soggetti a restrizioni temporanee dei viaggi. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per i viaggiatori pienamente vaccinati. L'elenco continuerà a essere riesaminato e aggiornato ogni due settimane. Sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella raccomandazione, a partire dal 23 settembre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per le persone residenti nei seguenti paesi terzi: Australia,Canada,Cile (nuovo),Giordania,Kuwait (nuovo),Nuova Zelanda,Qatar,Ruanda (nuovo),Arabia Saudita,Singapore,Corea del Sud,Ucraina,Uruguay,Cina, fatta salva la conferma della reciprocità. - (PRIMAPRESS)