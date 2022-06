Corte giustizia Ue: nominati i sette giudici del Tribunale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato oggi sette giudici del Tribunale. Si tratta di uno dei due organi giurisdizionali, insieme alla Corte di giustizia, che compongono il sistema giurisdizionale dell'Unione europea. Ecco i magistrati che lo compongono: Marc Jaeger e Dean Spielmann (Lussemburgo) come pure Mirela Stancu e Ion Gâlea (Romania) sono stati riconfermati giudici del Tribunale. Steven Verschuur (Paesi Bassi) è stato nominato giudice del Tribunale per un primo mandato. Tali nomine riguardano un mandato che inizia il 1º settembre 2022 e termina il 31 agosto 2028 e rientrano nell'ambito del rinnovo parziale del Tribunale che ha luogo nel 2022 e interessa 26 posti di giudici. Beatrix Ricziová (Slovacchia) è stata nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della decisione di nomina e il 31 agosto 2022. Tale nomina è stata effettuata nel contesto di un posto vacante connesso al rinnovo parziale del Tribunale del 2016. Tihamér Tóth (Ungheria) è stato nominato giudice del Tribunale a seguito della scomparsa di Barna Berke per la restante durata del mandato di quest'ultimo, vale a dire fino al 31 agosto 2022. - (PRIMAPRESS)