Corte di Giustizia: rinnovate le cariche dell’istituzione dell’Unione Europea in Lussemburgo

LUSSEMBURGO - I rappresentanti dei governi degli Stati membri Ue hanno nominato oggi tre giudici della Corte di giustizia e un giudice del Tribunale. Per la Corte di giustizia sono stati nominati: (riconfermato) Siniša Rodin (Croazia), François Biltgen (Lussemburgo), Zoltán Csehi (Ungheria). Le nomine rientrano nel parziale rinnovo della composizione della Corte di giustizia, poiché il 6 ottobre 2021 scadrà il mandato di 14 giudici e 6 avvocati generali. Per il Tribunale è stata nominata Maja Brkan (Slovenia). L'incarico dura in carica il 31 agosto 2025. Tale nomina rientra nel parziale rinnovo della composizione del Tribunale, essendo scaduto il 31 agosto 2019 il mandato di 23 giudici.