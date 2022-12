Corruzione Ue: sotto osservazione altri accordi con il Qatar. Richiesta la desecretazione del Piano trasporti aerei

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il caso di corruzione al Parlamento Europeo, che ha preso il nome di Qatargate sta aprendo una serie di interrogativi anche su altri rapporti in via di sviluppo con il paese arabo. il Parlamento europeo ora vuole esaminare l'accordo di ottobre 2021 circa un piano di sviluppo dei trasporti aerei su cui Ue e Qatar stavano trattando.

Questo testo doveva essere presentato nei prossimi giorni al Parlamento. Ma i casi di corruzione emersi in questi giorni, che stanno aprendo una falla nel sistema di protezione nell'autonomia della governance europea, ha spinto la plenaria del Parlamento di questa settimana a rivedere gli accordi e i piani in corso con diversi paesi. Tutti i gruppi politici si dicono pronti a collaborare alle indagini e chiedono maggiore trasparenza, ma tutti si chiedono allo stesso tempo quali decisioni politiche Doha abbia cercato di influenzare.

In una e-mail inviata ai colleghi della commissione trasporti, la sua presidente Karima Delli (Verdi/ALE) li informa che proporrà ai coordinatori dei vari gruppi di chiedere alla Commissione di essere informata sul processo di ratifica di questo accordo. "Dati i recenti sviluppi, concedere il consenso a questo accordo in questa fase potrebbe essere difficile, fino a quando non si accerterà che le condizioni erano trasparenti e obiettive", scrive la francese.