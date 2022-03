Conflitto Ucraino: arrivano le nuove sanzioni UE per la Russia e per i suoi oligarchi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - È stato messo a punto un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a seguito dell'invasione in Ucraina. Il nuovo pacchetto del Consiglio Europeo, che probabilmente sarà già operativo dall'inizio della prossima settimana, fa seguito alle misure restrittive adottate il 2 marzo scorso.

"Con queste sanzioni settoriali aggiuntive, mandiamo un messaggio forte: l'aggressione militare non provocata e ingiustificata condotta contro l'Ucraina dal regime di Putin con l'assistenza di Lukashenko ha un prezzo elevato. Stiamo chiudendo le scappatoie delle nostre sanzioni esistenti e imponendo ulteriori misure sul settore finanziario della Bielorussia". Ha dichiarato Josep Borrell, Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.

Ma ecco quali sono le misure concordate:

limitare la fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata (SWIFT) a Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus, nonché alle loro filiali bielorusse;

vietare le transazioni con la Banca centrale della Bielorussia relative alla gestione di riserve o attività e alla fornitura di finanziamenti pubblici per il commercio e gli investimenti in Bielorussia;

vietare la quotazione e la fornitura di servizi in relazione ad azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell'UE a partire dal 12 aprile 2022;

limitare significativamente gli afflussi finanziari dalla Bielorussia all'UE, vietando l'accettazione di depositi superiori a 100.000 € da cittadini o residenti bielorussi, la detenzione di conti di clienti bielorussi da parte dei depositari centrali di titoli dell'UE, nonché la vendita di titoli denominati in euro ai clienti bielorussi;

vietare la fornitura di banconote in euro alla Bielorussia.

Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni di navigazione marittima e tecnologia di comunicazione radio verso la Russia. In virtù di tale decisione sarà vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie della navigazione marittima a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, per l'uso in Russia o per l'immissione in a bordo di una nave battente bandiera russa.

Il Consiglio ha inoltre ampliato l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti ai divieti relativi ai servizi di investimento, ai valori mobiliari, agli strumenti del mercato monetario e ai prestiti.

Il Consiglio ha infine chiarito la nozione di “titoli trasferibili” in modo da includere chiaramente le criptovalute, e garantire così la corretta attuazione delle restrizioni settoriali in vigore.

L'Unione europea condanna con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

L'Unione europea chiede che la Russia cessi immediatamente le sue azioni militari, ritiri incondizionatamente tutte le forze e l'equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. Il Consiglio europeo invita la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a rispettare il diritto umanitario internazionale e fermare la loro manipolazione sistematica delle informazioni, comprese le campagne di disinformazione e gli attacchi informatici.

L'uso della forza e della coercizione per cambiare i confini non ha posto nel 21° secolo. Tensioni e conflitti dovrebbero essere risolti esclusivamente attraverso il dialogo e la diplomazia. L'UE continuerà a cooperare strettamente con i vicini e ribadisce il suo fermo sostegno e il suo impegno nei confronti della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia e della Repubblica di Moldova. Continuerà un forte coordinamento con partner e alleati, in seno all'ONU, all'OSCE, alla NATO e al G7. - (PRIMAPRESS)