Conflitto Ucraina, Gentiloni (UE): “Concentrati sul tema energia. È il momento dell’autonomia”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Il 24 febbraio ha cambiato il corso della storia europea". Così il commissario Ue, Gentiloni, in una intervista di questa mattina. "Con il Covid è stato il momento della solidarietà, oggi è quello dell'autonomia. Soprattutto in campo energetico e in quello della Difesa", afferma. La crescita non si azzererà. Sul gas si lavora "a riserve, stoccaggi, forniture alternative". Vista la dipendenza da Mosca bisognerà ricorrere a fonti che erano "in via d'abbandono come il carbone (...), aumentare le riserve e spingere sulla transizione climatica". Intanto oggi 7 marzo, proprio sul tema energia e rifugiati ci sarà un incontro a Bruxelles alle 11 tra il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen. - (PRIMAPRESS)