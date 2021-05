Commercio, le nuove regole Ue per le esportazioni di sistemi di video-sorveglianza informatica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'UE ha aggiornato la propria legislazione sui controlli delle esportazioni applicabili a prodotti e tecnologie sensibili a duplice uso, quali gli strumenti di sorveglianza informatica. Il Consiglio ha adottato oggi un regolamento che modernizza il sistema UE di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Si tratta di beni, software e tecnologie che possono avere applicazioni sia civili sia militari. "Accogliamo con favore le nuove norme dell'UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso che riconoscono ai diritti umani la rilevanza che meritano. Controlli rigorosi ci consentiranno di evitare violazioni e abusi dei diritti umani, pur tenendo il passo con i più recenti sviluppi tecnologici." E' stato il commento di João Leão, ministro portoghese delle Finanze e presidente del Consiglio Il nuovo regolamento rafforza i controlli su una gamma più ampia di tecnologie a duplice uso emergenti come pure il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione a sostegno dell'applicazione efficace dei controlli in tutta l'UE. Introducendo obblighi di dovuta diligenza per i produttori, le nuove norme conferiscono inoltre alle imprese un ruolo importante nel contrastare i rischi posti dai prodotti a duplice uso alla sicurezza internazionale. Infine, il regolamento sui prodotti a duplice uso apre la strada a un migliore coordinamento tra l'UE e i paesi partner per rafforzare la sicurezza internazionale attraverso approcci più convergenti ai controlli delle esportazioni a livello mondiale. - (PRIMAPRESS)