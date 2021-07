Cartello auto: l'Antitrust Ue multa per 875 mln Bmw-Daimler-Volkswagen

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Bmw-Daimler-Volkswagen,multa da 875 mln Le case automobilistiche Bmw, Daimler e Volkswagen hanno fatto cartello contro lo sviluppo e il pieno utilizzo di nuove tecnologie meno inquinanti per i motori diesel. Per questo l'Antitrust Ue ha comminato una sanzione di 875 milioni di euro. Il caso riguardava il 'Circolo dei Cinque', ossia Bmw, Daimler e le tre divisioni del gruppo VW (Audi, Porsche e la stessa Volkswagen). A segnalare la pratica irregolare fu Daimler, che per questo ha evitato la sanzione. - (PRIMAPRESS)