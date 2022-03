Bruxelles: accordo del Consiglio UE per la fornitura di medicinali sperimentali a Irlanda, Cipro e Malta

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli ambasciatori presso il Consiglio Europeo hanno adottato un mandato su proposte volte a garantire la continuità della fornitura di medicinali all'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, dall'Irlanda e da Malta. Sulla base di questa posizione, sarà ora necessario raggiungere un accordo con il Parlamento europeo affinché questa direttiva possa entrare in vigore il prima possibile. In sostanza la direttiva mira a salvaguardare la fornitura ininterrotta di medicinali per uso umano nell'Irlanda del Nord dopo il recesso del Regno Unito, ai sensi del Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Consentirà inoltre, in via eccezionale e per un periodo di transizione di tre anni, la commercializzazione in Irlanda, Malta e Cipro di medicinali dal Regno Unito, nell'ambito di deroghe all'obbligo che i titolari di autorizzazioni siano stabiliti nel territorio europeo Unione. Il regolamento è strettamente collegato alla direttiva e mira a garantire la fornitura di medicinali sperimentali a questi stessi mercati. Con queste proposte l'Unione Europea intende agevolare sul campo l'attuazione del Protocollo sull'Irlanda e sull'Irlanda del Nord, in linea con le misure per l'Irlanda del Nord presentate dalla Commissione il 13 ottobre 2021. - (PRIMAPRESS)