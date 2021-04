Brexit: oggi ratificato l'ultimo atto dell'accordo Ue-Regno Unito per gli scambi commerciali

Ana Paula Zacarias

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha adottato oggi una decisione relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'UE e il Regno Unito. Per l'UE questa è l'ultima tappa della ratifica degli accordi.

Sarà ora notificato al Regno Unito l'espletamento degli adempimenti interni dell'UE, dopo di che gli accordi e i testi che li accompagnano saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE prima della fine del mese. Entrambi gli accordi entreranno in vigore il 1º maggio 2021.

"Oggi si apre un nuovo capitolo delle nostre relazioni con il Regno Unito. La conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione garantirà certezza giuridica alle nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito, nell'interesse dei cittadini e delle imprese su entrambi i lati della Manica. Consideriamo il Regno Unito un buon vicino, un alleato di lunga data e un partner importante."

Ana Paula Zacarias, sottosegretaria di Stato portoghese per gli Affari europei. - (PRIMAPRESS)