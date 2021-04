Brexit: gli Stati membri UE fissano un fondo di 5 miliardi per mitigare l'impatto dell'uscita del Regno Unito

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli Stati membri dell'UE hanno approvato oggi di fissare un fondo da cinque miliardi di euro per mitigare l'impatto immediato del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il fondo, noto come riserva di aggiustamento per la Brexit, si concentrerà sulle regioni, aree e settori più colpiti nell'UE e sarà utilizzato per finanziare una serie di misure come compensare le imprese per la perdita di scambi, mantenere le persone occupate e insediarsi controlli doganali nei porti. "La riserva mira a sostenere tutti gli Stati membri per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito. In uno spirito di solidarietà, ci impegniamo ad aiutare le regioni, le imprese ei cittadini europei, e in particolare le comunità più colpite, ad affrontare le sfide senza precedenti di Brexit. " Augusto Santos Silva, ministro degli Affari esteri del Portogallo, presidenza del Consiglio - (PRIMAPRESS)