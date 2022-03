Bosnia-Erzegovina: il Consiglio Europeo prolunga le sanzioni fino al 31 marzo 2024

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo ha preso provvedimenti circa il perdurare della situazione in Bosnia-Erzegovina. La crisi istituzionale aperta dal leader serbo-bonsiaco Milorad Dodik, membro della presidenza confederale che governa l’ex repubblica jugoslava, è ancora una minaccia.

Il Consiglio, dunque, ha adottato oggi una decisione che proroga il quadro delle misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina fino al 31 marzo 2024. L'Unione europea manterrà quindi la sua capacità di imporre misure restrittive mirate a individui o entità che minano la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia ed Erzegovina. Misure restrittive possono essere imposte anche nei confronti di coloro che minacciano seriamente la situazione della sicurezza nel paese o minano l'Accordo quadro generale per la pace di Dayton/Parigi.

Il quadro delle misure restrittive prevede il divieto di recarsi nell'UE per le persone fisiche e il congelamento dei beni per le persone fisiche e le entità. Inoltre, alle persone dell'UE è vietato mettere fondi a disposizione di quelli elencati. Per il momento, nessun individuo o ente è soggetto a misure restrittive in questo quadro.

Il Consiglio ribadisce il suo impegno inequivocabile nei confronti della prospettiva dell'UE della Bosnia-Erzegovina come paese unico, unito e sovrano. Il Consiglio si rammarica profondamente per la prolungata crisi politica nel paese, sollecita un pieno ritorno alle istituzioni statali e invita i leader del paese a concentrarsi nuovamente sull'attuazione delle riforme necessarie per avanzare sulla via dell'UE, compresa la riforma costituzionale ed elettorale e nel campo dello Stato di diritto. - (PRIMAPRESS)