Borrell-Mosca: il difficile dialogo dell'Ue con il Cremlino. Forse nuove sanzioni alla Russia

"La mia visita a Mosca ha evidenziato che la Russia non vuole cogliere l'opportunità di avere un dialogo più costruttivo con l'Unione europea". Così l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Borrell, reduce da una missione in Russia durante la quale Mosca ha espulso dei diplomatici europei. "Questo è deplorevole e dovremo trarne le conseguenze", forse nuove sanzioni, sottolinea Borrell.