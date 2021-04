Bilancio UE: stanziati dal Consiglio altri 121,5 mln per azioni di contrasto al Covid-19

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha approvato oggi un finanziamento aggiuntivo al bilancio dell'UE, pari a 121,5 milioni di euro, per far fronte alle esigenze urgenti legate alla pandemia COVID-19. Questi fondi sosterranno le seguenti azioni: lavori preparatori per i certificati verdi digitali per facilitare la libera circolazione durante la pandemia COVID-19; rafforzare la capacità degli Stati membri di rilevare e monitorare nuove varianti del virus SARS-CoV-2 ("sequenziamento"); lo sviluppo, la valutazione e l'adeguamento di nuovi saggi di reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa (RT-PCR) per ogni nuova variante emergente del virus COVID-19 prima che i test siano implementati, garantendo nel contempo una capacità di test sufficiente negli Stati membri; monitoraggio di SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue; ulteriore sviluppo della piattaforma di scambio per i moduli di localizzazione dei passeggeri per aumentare il numero di Stati membri partecipanti.

I fondi proverranno dalla Riserva per la solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, destinata ad aiutare gli Stati membri e i paesi terzi in situazioni di emergenza. Saranno convogliati attraverso lo strumento di sostegno alle emergenze e il contributo dell'UE al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Il Parlamento europeo dovrebbe discutere questo sostegno la prossima settimana, puntando all'approvazione in plenaria alla fine di aprile. In totale, la Commissione ha proposto 245,2 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi dal bilancio dell'UE per sostenere le iniziative delineate sopra, nonché 100 milioni di euro per ulteriori esigenze emergenti legate al COVID-19. Oltre alla mobilitazione della Riserva per la solidarietà e gli aiuti d'urgenza, questa spesa sarebbe coperta da riassegnazioni nel bilancio 2021 (circa 7,5 milioni di euro) e dal bilancio rettificativo n. 2 al bilancio dell'UE 2021 (216,2 milioni di euro). Il progetto di bilancio rettificativo deve ancora essere adottato dal Consiglio e dal Parlamento. - (PRIMAPRESS)