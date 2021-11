Bielorussia, l'Ue sospende l'accordo sui visti. Il provvedimento in seguito alla strumentalizzazione dei migranti

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Oggi il Consiglio ha adottato una decisione che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo UE-Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti. Questa decisione è una risposta all'attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso. La sospensione riguarda le disposizioni che esonerano dall'obbligo dei documenti giustificativi, disciplinano il rilascio di visti per ingressi multipli e riducono i diritti per le domande di visto applicati ai funzionari del regime bielorusso. Questa decisione non riguarderà i comuni cittadini della Bielorussia, che continueranno a beneficiare degli stessi vantaggi previsti attualmente dall'accordo di facilitazione del rilascio dei visti. "Condanniamo con fermezza e respingiamo la continua strumentalizzazione della migrazione da parte del regime bielorusso. È inaccettabile che la Bielorussia giochi con la vita delle persone a fini politici. La decisione odierna dimostra ancora una volta il nostro impegno comune a continuare a contrastare l'attacco ibrido in corso." Aleš Hojs, ministro dell'Interno della Slovenia e presidente del Consiglio "Affari interni" - (PRIMAPRESS)