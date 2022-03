Batterie elettriche, l'UE introduce l'obbligo di raccolta per gli accumulatori usati di biciclette e monopattini

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha adottato oggi un orientamento generale per rafforzare la legislazione dell'UE sulle pile e sui rifiuti di pile. Le nuove norme promuoveranno lo sviluppo di catene di produzione di batterie sostenibili e sicure durante tutto il loro ciclo di vita e creeranno condizioni di parità nel mercato interno.

"Le batterie sono un elemento chiave della transizione verso l'energia pulita. Le nuove regole promuoveranno la competitività dell'industria e delle catene di produzione europee e renderanno disponibili più batterie per il nostro passaggio a modalità di trasporto a emissioni zero. Le nuove regole garantiranno batterie a fine vita verranno opportunamente raccolte e non finiranno per essere disperse nell'ambiente. Ciò impedirà il rilascio nell'ambiente delle sostanze tossiche in esse contenute e limiterà drasticamente lo spreco di materiali preziosi che potrebbero essere recuperati nell'ambito di un'economia circolare". Ha sottolineato Barbara Pompili - la ministra francese per la Transizione Ecologica.

La posizione negoziale del Consiglio mantiene e rafforza i fondamenti della proposta originale della Commissione, tra cui il "passaporto della batteria", rigide restrizioni per le sostanze pericolose, un'impronta di carbonio per le batterie, la responsabilità estesa del produttore e l'obbligo per le batterie nuove di contenere materiali riciclati e la dovuta diligenza requisiti per le catene di approvvigionamento. L'approccio generale estende il campo di applicazione del regolamento ai moduli batteria già pronti e a tutte le batterie dei veicoli elettrici.

Mantiene gli obiettivi per i produttori di raccogliere i rifiuti di batterie portatili e introduce un obiettivo di raccolta dedicato per le batterie portatili per mezzi di trasporto leggeri (es. biciclette elettriche, ciclomotori elettrici, scooter elettrici).

L'approccio generale mantiene un calendario ambizioso ed equilibrato, ponendo l'accento sulle disposizioni relative alle batterie per i veicoli elettrici, in particolare per quanto riguarda l'impronta di carbonio ei requisiti di prestazione. Lo sviluppo di questo mercato è una delle condizioni per la decarbonizzazione dell'economia e della società.

L'approccio generale garantisce inoltre il diritto di iniziativa agli Stati membri per proporre restrizioni alla presenza di sostanze pericolose nelle batterie in ogni fase del loro ciclo di vita.



