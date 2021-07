Balcani occidentali, Draghi: “Accelerare integrazione necessaria con l’Unione Europea”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La prima giornata del summit in formato virtuale dei leader dei Balcani occidentali nell’ambito del Processo di Berlino ha visto convergere le dichiarazioni di Merkel e Draghi su una questione di fondo: che il futuro dei Balcani occidentali risiede in un’Europa veramente unita. Merkel si è detta lieta che questo incontro virtuale le consentirà di continuare a lavorare con i capi di stato e di governo dei Balcani occidentali per raggiungere l’obiettivo principale del processo di Berlino, ovvero raggiungere la stabilità nella regione e instaurare un dialogo. “I Balcani occidentali sono un vicino immediato dell’Ue. Fa parte dell'Europa.

"L'Ue deve avere chiaro che l'obiettivo finale è la piena adesione di tutti i Paesi dell'area all'Europa". Questo il passaggio principale dell'intervento di Draghi al summit. L'Europa dimostri "saggezza politica e visione strategica. L'integrazione di questi Paesi è l'unica strada per stabilizzare la regione e consolidare la sua transizione democratica", ha detto. Draghi guarda "al proseguimento dello sforzo comune per accelerare l'integrazione dei Balcani Occidentali in Ue". - (PRIMAPRESS)