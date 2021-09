Autostrade, l'Unione Europea mette in mora l'Italia: ha prorogato le concessioni senza gara

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue invierà a Roma una lettera di messa in mora perché il nostro Paese applichi correttamente le norme comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni. La procedura di infrazione segue la proroga alle concessioni autostradali, decisa dall'Italia senza una gara. Il diritto Ue equipara le proroghe a nuove concessioni:serve quindi una nuova gara, che l'Italia non ha fatto. Due mesi per la risposta alla Commissione; senza, deferimento a Corte Giustizia Ue. - (PRIMAPRESS)