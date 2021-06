Api a rischio con i pesticidi: l'Ue interviene con misure per la loro protezione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La questione della protezione delle api, decimate dai pesticidi irrorati sulle colture agricole, è rimbalzata al centro dei nodi da sciogliere sull'agricoltura. Gli Stati membri hanno preso in considerazione le linee guida fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che delineano un nuovo approccio alla valutazione dell'impatto dei pesticidi sulle popolazioni di api da miele. Questo approccio fisserebbe la riduzione massima delle dimensioni delle colonie al 10% in tutta l'UE. I ministri hanno concordato sulla necessità di aumentare le ambizioni dell'UE in termini di protezione delle api da miele, garantendo al contempo che le misure fossero attuabili per gli Stati membri. Nel complesso hanno sostenuto l'approccio proposto, con alcuni Stati membri che hanno chiesto di fissare la dimensione massima inferiore al 10%. Molti hanno anche sottolineato l'importanza di tenere conto dei più recenti pareri scientifici.

"Il Consiglio ha compiuto un passo significativo verso la definizione di un obiettivo di protezione specifico per le api da miele. Le api da miele non sono solo una parte vitale dei nostri ecosistemi, ma contribuiscono anche a garantire un futuro sostenibile per l'agricoltura impollinando le colture. Siamo fiduciosi che lo scambio odierno di le opinioni tra i ministri porteranno all'introduzione di misure a livello dell'UE per proteggere le popolazioni di api da miele dagli effetti dei pesticidi.", ha dichiarato Maria do Céu Antunes, il ministro portoghese dell'agricoltura.

Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le api impollinano 71 delle 100 specie di colture che forniscono il 90% del cibo mondiale. Tuttavia, il numero di api è diminuito drasticamente negli ultimi due decenni. L'uso di pesticidi è stato identificato come un potenziale fattore di questo declino. - (PRIMAPRESS)