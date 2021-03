Albania: il Consiglio dell'UE discuterà sui criteri di preadesione per l'ingresso tra i paesi membri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Per l’Albania, si fa più vicino l’orizzonte dell’ingresso tra i paesi membri dell’Unione Europea di cui si sta discutendo dal 2009. Oggi 1° marzo, nella sua undicesima sessione il consiglio di stabilizzazione e di associazione dell’UE, discuterà dei criteri per l'adesione del paese dell’Est, soffermandosi sui criteri politici ed economici. I partecipanti esamineranno inoltre lo stato dei lavori per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Procederanno poi a uno scambio di opinioni sugli sviluppi nei Balcani occidentali e altre questioni internazionali di interesse comune. L'Albania ha presentato la sua domanda di adesione all'UE il 24 aprile 2009. Il 16 novembre 2009 il Consiglio approvava la domanda presentata dall'Albania e ha invitato la Commissione europea a presentare il suo parere. Il 9 novembre 2010 la Commissione valutava che prima dell'avvio formale dei negoziati l'Albania dovesse ancora raggiungere un necessario livello di conformità ai criteri di adesione. Nell'ottobre 2012 la Commissione europea aveva raccomandato di concedere all'Albania lo status di paese candidato a condizione che completasse misure in taluni settori. Nel 2014 all'Albania è stato concesso lo status di paese candidato. Per poi arrivare al 24 marzo 2020 quando i ministri degli Affari europei hanno dato il loro accordo politico all'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Repubblica di Macedonia del Nord. Il 25 marzo le conclusioni su "Allargamento e processo di stabilizzazione e di associazione" sono state formalmente adottate mediante procedura scritta. Il 26 marzo 2020 i membri del Consiglio europeo hanno approvato le conclusioni. - (PRIMAPRESS)