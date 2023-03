Aiuti di Stato Ue: sostegno alle imprese per zero emissioni. Semplificate le procedure

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Via libera della Commissione europea al nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese europee nella transizione verso un'economia a zero emissioni. Durerà fino a fine 2025. Lo annuncia l'esecutivo Ue. "Le nostre regole - spiega la commissaria alla Concorrenza Vestager -consentono di accelerare gli investimenti net zero in questo momento critico, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico e gli obiettivi di coesione". Semplificate le condizioni per ricevere gli aiuti. - (PRIMAPRESS)