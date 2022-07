Aiuti alla Moldova: l'Ue autorizza l'export di prodotti agricoli senza oneri tariffari per un anno

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Moldavia ha pagato un prezzo molto alto nel conflitto in corso tra Russia ed Ucraina. La vicinanza con i confini dei due paesi ha creato un corridoio geografico naturale per l'esodo di ucraini. Un'accoglienza che è pesata sulle casse del piccolo paese agricolo. Il Consiglio europeo ha così adottato oggi un regolamento che liberalizza temporaneamente gli scambi dei sette prodotti agricoli della Moldova non ancora pienamente liberalizzati: pomodori, aglio, uva da tavola, mele, ciliegie, prugne e succo d'uva. Ciò significa che la Moldova può almeno raddoppiare le sue esportazioni di tali prodotti — per un periodo di un anno — verso l'Unione europea senza oneri tariffari. - (PRIMAPRESS)