Agroalimentare: la Politica Agricola Comune dell'UE compie 60 anni. L'obiettivo di un mercato aperto e sostenibile

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea celebra i suoi primi 60 anni di attività. A metà gennaio del 1962 era stato firmato il regolamento istitutivo della politica agricola in seno all'Unione Europea, dando vita alle prime regole comuni in assoluto sulle attività agricole operate in Europa e dai suoi paesi membri. Da allora, la politica si è evoluta adattandosi alle nuove condizioni e richieste del mercato con l'obiettivo di sostenere un mercato aperto per i prodotti agroalimentari europei che garantissero ai cittadini alimenti di alta qualità e a prezzi accessibili per favorire un miglioramento degli stili alimentari corretti. In questo obiettivo, certo, non sono mancati gli scontri tra le produzioni di singoli paesi ma anche questo ha fatto parte del dialogo in questi 60 anni appena trascorsi. - (PRIMAPRESS)