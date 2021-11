Agricoltura UE: obbligo per i paesi membri di comunicare alla Commissione i dati agricoli regionali

(PRIMAPRESS) - BRUXElLES - Oggi il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di aggiornare il modo in cui le statistiche agricole regionali sono riportate nell'UE. La mossa rientra negli sforzi per modernizzare il sistema delle statistiche agricole in Europa per allinearlo agli sviluppi del settore, compresa la riforma della politica agricola comune. Il nuovo regolamento modifica la normativa vigente sui conti economici dell'agricoltura formalizzando l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati agricoli regionali. Le norme entreranno in vigore non prima del 2023 e contribuiranno a una migliore rendicontazione nell'ambito della nuova politica agricola comune (PAC). I negoziati del Consiglio con il Parlamento sono stati guidati dalla presidente della commissione speciale per l'agricoltura, Simona Vrevc, a nome della presidenza slovena. "L'accordo odierno segna un importante passo avanti nei nostri sforzi per modernizzare il sistema delle statistiche agricole europee, migliorando così la quantità e la qualità dei dati disponibili per l'elaborazione delle politiche, l'amministrazione e la ricerca. Crediamo fermamente che questi dati regionali contribuiranno anche a una più mirata ed efficace attuazione della PAC." Simona Vrevc, presidente della commissione speciale per l'agricoltura - (PRIMAPRESS)