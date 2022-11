Agricoltura: riunione dei ministri Ue per la salvaguardia delle Foreste e controllo sui concimi

BRUXELLES - I ministri UE dell'Agricoltura si riuniranno a Bruxelles il 21 novembre per discutere dei progressi compiuti nell'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030. Discuteranno inoltre della comunicazione della Commissione sui concimi e della necessità di garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi quale base della sicurezza alimentare.