Africa subsahariana: la spinta allo sviluppo dell'Ue con l'accordo di partenariato con il Sahel

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha approvato conclusioni che riaffermano l'importanza di un partenariato solido e a lungo termine tra l'UE e il Sahel, cioè quella fascia di territorio dell'Africa subsahariana estesa tra il deserto del sahara a nord e la savana del Sudan a sud e l'Oceano Atlantico ad ovest.

Dal 2012 il Sahel ha affrontato una profonda crisi della sicurezza che ne ha ostacolato lo sviluppo e, insieme ad altre tendenze a lungo termine come il cambiamento climatico, la pressione demografica, l'accesso alle risorse naturali e i rischi epidemici, rischia di cancellare i progressi compiuti negli ultimi decenni . Durante il periodo della precedente strategia dell'UE per il Sahel (2011-2020), l'UE ha mobilitato tutti gli strumenti a sua disposizione, dagli aiuti umanitari alle forze di sicurezza, per sostenere le popolazioni del Sahel, e ora intende intensificare i suoi sforzi politici attraverso un nuovo, strategia ambiziosa, inclusiva e flessibile basata sul principio della responsabilità reciproca con le autorità partner del Sahel. In linea con gli sforzi di coordinamento internazionale nell'ambito della Coalizione del Sahel, l'UE sottolinea l'importanza di un `` balzo in avanti civile e politico '' incentrato sia sulla stabilizzazione a breve termine sia sulle prospettive a lungo termine per uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile, oltre che militare coinvolgimento.

Secondo quanto dichiarato negli obiettivi strategici del partenariato, "la promozione, la protezione e l'adempimento di tutti i diritti umani continueranno a rimanere al centro del sostegno dell'UE al Sahel, così come gli sforzi nei settori della governance e dello Stato di diritto, della lotta alla corruzione e della fornitura di servizi pubblici di base per tutte le persone. Riconoscendo le tendenze passate ed emergenti, l'UE continuerà a sostenere i partner del Sahel nella lotta ai gruppi armati terroristici e a sostenere i loro sforzi nel campo della riforma del settore della sicurezza. L'UE continuerà a rafforzare il sistema multilaterale, con le Nazioni Unite al centro, insieme alle organizzazioni regionali, in particolare l'Unione africana, l'ECOWAS e il G5 Sahel. - (PRIMAPRESS)