Aerospazio: l'UE ha espresso la sua volontà di un programma 2021-27 nella New Space Economy

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’Unione Europea punto sull’aerospazio. Il Consiglio ha espresso oggi la sua posizione sulla proposta di regolamento che istituisce il programma spaziale dell'UE per gli anni dal 2021 al 2027. Ciò fa seguito a un accordo raggiunto lo scorso dicembre con il Parlamento europeo che spiana la strada all’adozione di un progetto di regolamento successivo.

"L'UE - si legge nel comunicato a firma di Manuel Heitor, ministro portoghese della scienza, tecnologia e istruzione - fa affidamento sulle attività spaziali come motori della crescita economica sostenibile e della sicurezza. Il nostro nuovo programma spaziale dell'UE ci consentirà di rimanere competitivi nella New Space economy e di preservare la sovranità spaziale dell'UE. Aumenterà la nostra ripresa economica dalla pandemia e la nostra transizione verso un modello economico verde e digitale ". - (PRIMAPRESS)