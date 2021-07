Sgomberare casa ma non solo: tutti gli utilizzi del self storage

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sgomberare casa è più facile grazie al self storage, il servizio diche consente di immagazzinare mobili, elementi di arredo, ma anche libri, attrezzature sportive e collezioni in modo sicuro e per il tempo desiderato. Una soluzione utile soprattutto quando bisogna effettuare un trasloco o un lavoro di ristrutturazione in casa: mobili, sedie, divani ed elettrodomestici possono essere depositati nei depositi per mobili presso glidi Casaforte, grazie ai quali è possibile sgomberare casa in comodità e a costi accessibili. La necessità di sgomberare casa per una ristrutturazione o un trasloco, però, non è l’unico fattore che convince sempre più persone a provare e innamorarsi del self storage. Negli ultimi tempi, infatti, si stanno osservando nuovi utilizzi per il deposito temporaneo, legati alle esigenze di ordine e ottimizzazione dello spazio domestico di tutti i giorni. Questo è stato possibile grazie allae all’della formula di self storage, che consente di scegliere un box su misura e ti utilizzarlo per il solo tempo necessario, evitando così di pagare inutilmente. Per esempio, in casa non è raro ritrovarsi scaffali, mensole, librerie e cassetti pieni di. Spesso è difficile sbarazzarsene perché ricordano momenti particolari della nostra vita: collezioni, trofei, fotografie, souvenirs e regali che portano con sé memorie di cui non si vuole fare a meno. La soluzione non è liberarsene definitivamente, ma trovare un, per poterli recuperare ogni volta che lo si desidera. In questo contesto entrano in giococome quelle proposte da Casaforte, che consentono di ottimizzare gli spazi di casa per renderla più pulita e ordinata. Gli Hotel delle Cose di Casaforte, presenti in tutte le maggiori città italiane (Milano, Roma, Torino, Genova e molte altre), permettono di depositare mobili, oggetti e indumenti per ogni evenienza, anche in occasione del. Niente più cassetti e armadi stracolmi di vestiti che occupano una quantità di spazio considerevole e che impediscono la pulizia dei mobili. Giacche, cappotti, scarpe, sci e tavole da snowboard che non verranno utilizzati per mesi possono essere raccolti in scatoloni da conservare in un box temporaneo. Sgomberare casa o riordinare le stanze con il self storage di Casaforte è più facile e conveniente: la sua formula è flessibile poiché lascia al cliente l’opportunità diche può estendersi anche per anni,. Anche le dimensioni del box rientrano nelle opzioni di scelta del cliente che può usufruire di spazi che variano, cone sistemi innovativi che assicurano il massimo livello di sicurezza. In definitiva, con un abbonamento a un Hotel delle Cose di Casaforteed è possibile. Un vantaggio significativo che consente di sgomberare casa o di fare decluttering senza eliminare oggetti e vestiti a cui si è particolarmente legati, o che al momento non sono utili: ad essere eliminato è solo ed esclusivamente il disordine! - (PRIMAPRESS)