Prestiti personali: focus su Compass

(PRIMAPRESS) - MILANO - In un momento particolare come quello attuale, i prestiti personali possono essere la giusta soluzione per far fronte a spese improvvise, affrontando una vista medica, ottenendo una liquidità immediata, realizzando un progetto di ristrutturazione oppure l'acquisto di un elettrodomestico. Sono tanti gli istituti di credito che offronoed in questo articolo proveremo a fare un focus sulle caratteristiche del prestito con Compass e su come richiederlo. prestiti personali Compass rispecchiano il DNA di un istituto finanziario che sin dalla sua nascita nel 1960 ha posto come mission aziendale il voler semplificare l'accesso al credito a tutti gli italiani. Basta considerare i prestiti personali per liquidità che offrono l', con la possibilità di far fronte alle proprie necessità e al contempo realizzare i propri progetti., con la possibilità di personalizzare i singoli aspetti. Infatti si può stabilire la somma da richiedere in base ai massimali dei singoli prodotti, la durata del piano di ammortamento e l'importo della rata, in modo da non incidere sul bilancio familiare mensile.Inoltre si possono attivare una serie di opzioni come il, ovvero la possibilità di spostare il pagamento di una rata in caso in cui non si riesca a effettuare il versamento. E’ possibile utilizzare un prestito personale Compass anche per consolidare eventuali finanziamenti già sottoscritti, raggruppandoli in un unico prodotto finanziario e pagando un’unica rata. Infine grazie alla, ogni cliente può trovare in Compass la giusta soluzione alle proprie necessità.Per richiedere un prestito personale Compass è possibile recarsi in una delle filiali presenti su tutto il territorio italiano. Per individuare quale sia quella più vicina al proprio domicilio/residenza basta fare una ricerca sul. Basterà scegliere data e ora in cui si è disponibili e fissare un appuntamento con un consulente Compass che sarà a disposizione per consigliare la giusta soluzione finanziaria e sottoscrivere la richiesta del prestito.E’ bene ricordare che il giorno dell'appuntamento sarà necessariomuniti di un documento di riconoscimento, il codice fiscale e i documenti reddituali. Per la richiesta di prestiti personali per stranieri sarà necessario dimostrare una residenza stabile in Italia, con la fotocopia del permesso di soggiorno. L'esito dell'istruttoria avverrà in pochissimi giorni, con la possibilità di ottenere nel giro di 48 ore l'erogazione della somma richiesta.Compass si è dimostrata tra le realtà più all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico. Infatti, per chi volesse, è possibile. Molto interessante è la funzione del preventivatore che mette a disposizione degli utenti Compass. In sostanza scegliendo l’importo da richiedere per il prestito ed il numero di rate è possibile conoscere l’importo che si verrà a pagare mensilmente.Una volta individuato l’importo mensile della rata più adatto alle proprie esigenze si potrà procedere con la richiesta vera e propria di prestito online. Basterà compilare tutti i campi relativi ai propri dati personali, allegare documento di riconoscimento e l’IBAN del proprio conto corrente su cui si desidera ricevere l’accredito del prestito.Procedura piuttosto semplice quella online che ha sicuramentema anche qualche contro rispetto all’appuntamento in filiale. La possibilità di poter avere un consulente esperto che consiglia la soluzione migliore è senz’altro un aspetto da tenere in considerazione. - (PRIMAPRESS)