Conto deposito vincolato: di cosa si tratta?

(PRIMAPRESS) - Il conto deposito vincolato è uno degli strumenti più utilizzati in ambito finanziario. Si tratta di un prodotto bancario che permette alla banca di prendere in prestito i risparmi del cliente in cambio di un tasso di interesse che viene stabilito al momento della sottoscrizione dell'accordo. Il conto deposito vincolato però presenta alcune caratteristiche che è bene conoscere. In primo luogo si dice vincolato perchè prevede il vincolo delle somme, o di una parte di esse, per un dato periodo di tempo che si decide al momento dell'accordo. Ciò si differenzia da quanto avviene con il conto deposito libero con il quale si può operare in totale libertà sui propri fondi senza alcun tipo di restrizione. In questo modo il conto deposito libero matura interessi minori rispetto ad un conto deposito vincolato e ciò dipende dalla maggiore libertà di gestione dei risparmi.Sono diverse come detto le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta di un conto deposito vincolato. In primis è opportuno valutare i rischi che derivano dall'apertura di un conto deposito vincolato. In genere i conto deposito sono considerati strumenti molto sicuri al contrario di quanto avviene con gli investimenti che sono molto più pericolosi dal punto di vista del capitale da investire. ROMA - Questo strumento è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Tale fondo serve a proteggere gli utenti fino a 100.000 euro nel caso in cui la banca non dovesse riuscire a mantenere gli accordi siglati al momento della sottoscrizione del contratto.Il conto deposito vincolato presenta comunque delle tasse. La ritenuta fiscale sugli interessi è pari al 26%. Mentre l'imposta di bollo viene addebitata al momento della rendicontazione. Ovviamente come avviene con gli altri strumenti finanziari anche il conto deposito vincolato può essere soggetto a promozioni di varia natura grazie alle quali è possibile accedere a tassi di interesse più alti. In linea di massima queste promozioni vengono rivolte ai nuovi clienti oppure al versamento di nuova liquidità. Nel secondo caso si tratta di un versamento che il cliente fa in base alla presenza di un conto corrente associato. In altri casi l'offerta è subordinata all'apertura di un nuovo conto corrente proveniente da un'altra banca ed all'accredito dello stipendio o della pensione.In base alle caratteristiche che abbiamo elencato la scelta del conto deposito vincolato deve essere fatta con la massima attenzione in modo da ottenere il maggior numero di vantaggi possibile. Il conto deposito vincolato è ad esempio l'ideale per chi ha a disposizione una somma di denaro di cui non ha bisogno e vuole ottenere un profitto da tale somma.In questo caso bisogna sempre considerare che il conto deposito vincolato prevede che la liquidità depositata sia congelata per un periodo di tempo. Nella scelta del conto deposito vincolato non si può non considerare, ad esempio, il tasso annuo creditore lordo, ossia il rendimento che la banca offre.Ma è bene considerare anche la logica di capitalizzazione degli interessi così come le spese da sostenere per il deposito. In base a tutti gli elementi che compongono il conto deposito è possibil evalutare con attenzione e trovare il conto deposito che più si addice alle proprie esigenze. Per avere un'idea più chiara di quello che è il conto deposito è possibile informarsi grazie alle tante informazioni che si possono reperire in rete oppure sfruttando i consigli delle banche che offrono questo genere di attività. Anche in questo caso è fondamentale affidarsi solo ed esclusivamente a player riconosciuti in modo da non mettere a rischio i propri risparmi. - (PRIMAPRESS)